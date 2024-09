Néhány héttel ezelőtt lepett meg minket fényképekkel olvasónk, akinek Szombathely déli részén van a családi háza, és a kertjében szép virágos ágakkal pompázott a meggyfa. Miután szép termést adott júniusban, augusztusban ismét virágokat nevelt. Olvasónk már akkor elmondta, hogy ez nem is ritkaság már náluk; a tavalyi almafa-virágzás is kétszer történt meg. Sőt: 2023. október végére pici terméseket is nevelt a fa. Ezek persze fogyasztásra nem voltak alkalmasak, de a jelenség a természet felborult rendjét jól illusztrálja. Megosztotta vekünk azt is, hogy meggyfáján a megtermékenyülési arány „ötből egy” szokott lenni a tavaszi virágzásnál, most a nyári virágzás esetében háromból egy termékenyült meg. De nem volt életképes, hősokkot kapott, tegnap reggelre lehullott.

Forrás: Olvasó

Az augusztusban újra virágzó almafáján vasárnap reggel egy új rügyön új virág bomlott ki. Mögötte van egy pici alma, ami még él, de valószínűsíthető, hogy a következő tíznapos kánikulát – ami az előrejelzések szerint várható – nem fogja túlélni. Vízre, párás levegőre lenne szükség, de az nincs kilátásban, a hőségriadó folytatódik. Így ez a kis alma sem tud majd kifejlődni, hősokkot fog kapni, és lehullik.