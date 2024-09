Szeptember 19-én, csütörtökön rendkívüli ülést tartott Körmend város képviselő-testülete, melyen lényegében elbúcsúzott a polgármesteri pozíciót 22 esztendőn át betöltő Bebes István. – Megmondom őszintén, hogy én a napirendekre fókuszáltam, és nem nagyon volt bennem különösebb érzelmi töltés. Az az igazság, hogy ennek a testületnek a fele számomra óriási csalódás. Az ülés pedig tökéletes lenyomata volt előző öt esztendőnek, azaz nem tapasztaltam azt a nagy tenni akarást Körmendért, ami az előző ciklusokban jellemző volt az éppen aktuális ellenzékre vagy egyes képviselőkre.

Úgy gondolom, hogy egyenesebben, jellemesebben álltak a dolgokhoz a korábbi képviselők – adott némi hangulatjelentést az összejövetelről a távozó városvezető. Hozzátette: leginkább az zavarta, hogy többen nem a körmendiek érdekeit tartották fontosnak, hanem pusztán a meddő vita kedvéért emelkedtek szólásra, miként azt korábban a pumpapálya és egyéb esetékben is tették. – Ezzel a viselkedéssel közösségi érdekeket hagytak figyelmen kívül pusztán a személyes sérelmeik okán. Azt gondolom, hogy a végkielégítésemmel kapcsolatos szavazásnál is utóbbi szempont vezéreltek többeket is. Számomra viszont a kéthavi bérnél sokkal fontosabb az a munka, melyet 22 éven át Körmendért elvégezhettem. Erre én kifejezetten büszke vagyok, miként arra is, hogy nem politikai szervezetek rendre elismerték a tevékenységemet.

Nekem a Prima Primissima díj, valamint a Helyi Önkormányzatokért díj sokkal többet jelent, mint az az anyagi juttatás, amit most leszavazott a képviselő-testület – mondta Bebes István, aki óvatos optimizmussal tekint utódja, dr. Szabó Barna helyzetére, tudván, hogy kisebbségben kell majd irányítania Körmendet. – Féltem a városomat, mert úgy gondolom, hogy ez az irány rossz felé vezet. Viszont bízom abban, hogy a félelmem alaptalannak bizonyul majd, és minden képviselő úgy fog majd dolgozni, ahogy azt az elődök 2019 előtt tették. Sajnálom, hogy az elmúlt öt évben az egyéni érdekek és sérelmek kerültek előtérbe. Jó lenne, ha ezzel mindenki szakítana és visszatérnének a régebbi munkamorálhoz – zárta szavait a búcsúzó polgármester.