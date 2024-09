2017 óta minden évben megrendezik a szombathelyi székesegyházban a Martinus Orgonafesztivált – tavalyig májustól szeptemberig élvezhettük az orgonamuzsikát, az idén nyári fesztivállá alakult a programsorozat. A négy nyári alkalom után most különleges zárókoncertre készülnek a szervezők annak apropójából is, hogy az idén 25 esztendős a székesegyház Aquincum orgonája. A nyár elején karbantartáson esett át a hangszer, most ismét régi fényében tündököl, és ünnepli negyedszázados jubileumát. A hangverseny adaléka, hogy nem csupán a hangszerek királynője szólal meg – Lakner-Bognár András három művel készül (Johann Sebastian Bach: Esz dúr prelúdium és fúga BWV 552; Liszt Ferenc: Bach; Louis Vierne: Final az 1. szimfóniából), hanem egy francia zeneszerző, Louis Vierne Messe Solennelle (cisz-moll ünnepi mise kórusra és orgonára) is hallhatja a közönség a Vox Savariae Ökumenikus Vegyeskar előadásában. Vezényel: Lakner-Bognár Nóra.

Lakner-Bognár András

Fotó: Bogdán Krisztina

A nagyszabású mű a 20. század elején íródott – az orgona dominál benne, melynek hangját jól kiegészíti a kórus. A koncert ingyenes – az orgonaművész személyes missziójának tekinti, hogy a rétegzenének számító orgonamuzsika minél többekhez eljusson. Minden érdeklődőt vár a szervező Szombathelyi Székesegyházért Alapítvány. Adományaikkal a koncertre látogatók a székesegyház zenei rendezvényeit támogatják.