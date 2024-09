A cél, hogy felhívják a figyelmet a nemek közötti egyenlőség fontosságára

Idén is megválasztják az év női logisztikusát, a díjat hagyományteremtő jelleggel alapították 2023-ban. A cél, hogy felhívják a figyelmet a nemek közötti egyenlőség fontosságára a logisztikai szektorban és új lehetőségeket nyissanak a tehetséges női vezetők előtt. Egy külföldi felmérése szerint ugyanis a logisztika még mindig férfiak által uralt iparág, a nők összképviselete az iparágban 39-41 százalék között mozgott, a vezetőknek pedig mindössze 15 százaléka nő az iparágban.

A díjjal nemcsak az egyéni teljesítményeket ismerik el, hanem a női szakemberek támogatásában és a nemek közötti egyenlőség előmozdításában tett lépéseit is. A díjra a kimagasló képességekkel, sikeres karrierúttal rendelkező logisztikai szakembereket lehet jelölni, akik hatással vannak a helyi vagy a tágabban vett környezetükre is. Ennek fontos kritériuma a vállalkozás hazai vagy akár nemzetközi szinten mérhető eredményessége, a piaci jelenlét, a piac részére vagy egészére gyakorolt hatás. A díjra ajánlás útján idén is lehet pályázni: az ajánlásokat október 31-ig várják a szervezők. Újdonság, hogy 2024-ben keresik az Év Fiatal Női Logisztikusát is. Az ajánlásnak tartalmaznia kell a jelölt szakmai pályafutását, elismeréseit, illetve azt, hogy milyen tulajdonságok vagy eredmények teszik kiemelkedővé a szakembert a logisztika világában.

