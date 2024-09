Pétervári Tibor, a HungaroMet helyi észlelője beszámolt az éjszakai adatok alapján az elmúlt 24 óra időjárás történéseiről. Ezek alapján elmondható, hogy Szombathely környékén 11-12 milliméter csapadék hullott le: ez a tegnapi adat. Ezen a környéken – köszönhetően a Kőszegi-hegység jelenlétének – a főnhatás érvényesült. Ahogy tegnap megírtuk, Boris, a mediterrán ciklon észak-északkelet felől csapott le Vas vármegyére. Azóta középpontja délkeleti irányba távozott: vasárnap reggel nyolckor Szeged környékén figyelték meg.

Bőven adott dolgot az extrém időjárás a tűzoltóknak is

Forrás: VVKI

Hogy mennyire meghatározó az említett Kőszegi-hegység, azt szépen mutatják kicsit távolabbi adatok. A Rába környékén más adatokat mértek: Gasztony 15 mm, illetve Rábagyarmat és (még délebbre) Szalafő egyaránt 17-17 mm csapadékot észlelt. Ennél is komolyabb a helyzet a Fertő-tó környékén, ahol jellemzően 25-50 mm a tegnapi csapadék-mennyiség, de akadt 50 feletti adat is Ausztriában, és a magyar Brennbergbánya is 58 mm-t mért a Lővérekben!

Vas vármegyében a szeptemberi átlag-csapadék 55-60 mm környékén szokott alakulni, sokéves átlag alapján. Ma átlépjük a 90 millimétert – ami ennek a hétnek a mennyisége! Azaz, másfélszeres érték egy hét alatt az egész havihoz képest…

A vasárnap várható időjárás

A szél még mindig erős lökésekkel támad, de ereje kifulladóban van – tájékoztatott Pétervári Tibor. Várakozásai szerint vasárnap délután, esetleg estefelé már gyengülni fog. Addig továbbra is fel kell készülni a 75-80 kilométeres széllökésekre. Továbbra is érvényes tehát a Vas Vármegyei Területi Védelmi Bizottság operatív munkacsoportjának kérése, figyelmeztetése: Csak az induljon el, akinek valóban fontos dolga van Vasban!

A hét elején, hétfőn és kedden még várható csapadék, de kisebb mennyiséggel és intenzitással. A hét második felére pedig kellemes, 25°C körüli nappalok várhatók – osztotta meg velünk Pétervári Tibor az előrejelzését.