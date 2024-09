Immár 30 esztendeje Rönökön tartja meg a Körmendi Szociális és Információs Központ az Idősek találkozóját. A nagy népszerűségnek örvendő helyszínen idén is sokan jelentek meg. Az ünnepség előtt dr. Takács Gyula és Kiss László plébánosok tartottak szentmisét, majd Szálkai Istvánné intézményvezető köszöntötte az egybegyűlteket. Ezt követően pedig Bebes István vette át a szót.

Forrás: Körmendi Önkormányzat

- Ezúton is szeretném megköszönni a 22 éven át tartó együttműködést, melynek keretében segítették a hátrányos helyzetűek, a fogyatékkal élők, és az idős emberek teljes körű ellátását. Bízom benne, hogy ezt a hagyományt az elkövetkezendő években, évtizedekben is folytatni fogják – fogalmazott az eseményen megjelent Bebes István polgármester, aki az alkalommal élve el is búcsúzott, valamint további jó munkát és egészséget kívánt a megjelenteknek. A jövő esztendőben esedékes Idősek napján már Körmend új polgármester, dr. Szabó Barna fogja majd a Rába-parti település önkormányzatát képviselni.