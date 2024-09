Nyáron sok családnál aktuálissá válik a téma – „feladat” gyermeknek, szülőnek egyaránt – bocsátotta előre a szakember, és Erik H. Erikson fejlődéspszichológus pszichoszociális fejlődésmodelljét említette. Ez nyolc szakaszt különböztet meg, amelyeken az egészséges fejlődésmenetű ember a csecsemőkortól kezdve a késő öregkorig áthalad. Az első szakasz a 0-tól 1 évig tartó időszak, amelyben még a gyermek a szülőnek van teljesen kiszolgáltatva, a vele való kölcsönös viszony határozza meg a későbbi bizalom kialakulását. Ha az a tapasztalata, hogy bízhat, akkor remény alakul ki benne, ha azonban a bizalmatlanság győz, akkor a frusztráció lesz inkább az alapélménye. A második az „autonómia vagy a szégyen és kétely” szakasza 1-től 3 éves korig. Fejlődnek a gyermek motoros készségei, elkezdi felfedezni a környezetét. Ebben a szakaszban akaratlagos kontrollt nyer az ürítő funkciók felett – ez is egyfajta függetlenedés, önállósodás, elválás a gondozóitól. Ha ebben a szakaszban kellőképpen bátorítjuk a gyermeket, akkor kialakul benne az autonómia érzése, az énerő. Ha pedig nem – túl nagy vagy túl alacsony elvárásokkal találkozik –, akkor az én-gyengeség jellemezheti – magyarázta a pszichológus.

Állványzatként a gyermekünk mellett

E kapcsán beszélt arról is, hogy szülőként „állványzatként” kell a gyermekünk mellett lennünk, amikor azt szeretnénk, hogy elsajátítson egy új készséget. – Fontos, hogy támaszkodhasson ránk, mielőtt továbblép a következő fejlődési szintre. Feladatunk, hogy mintát nyújtsunk. Figyeljünk a gyermekre, reagáljunk a jelzéseire. Az új készség gyakorlása közben segítsük apró jelzésekkel, kérdésekkel. Ha a tudás megszilárdul, elsajátítja a készséget, akkor engedjük el a kezét, adjuk át neki a területet – mondta.

Úgy folytatta: a szobatisztaság kérdése arról szól, hogy a saját testük feletti kontrollt fokozatosan a gyermek kezébe adjuk. Mindez függ a testi, érzelmi és értelmi fejlettségtől is.

Testi és érzelmi érettség kell

– A testi érettségnek feltétele, hogy járjon a gyermek. Ha elesik, képes legyen felállni, tudjon lépcsőzni, a nadrágját letolni. Ha hosszabb ideig száraz a pelenkája, ez is jelzés lehet, hogy belevágjunk a folyamatba. (Az eldobható pelenkában sokkal inkább szárazságélménye van, mint a mosható pelusban.) Az érzelmi, értelmi érettség kapcsán figyelni kell arra, hogy a gyermek érti-e az elvárásainkat, utasításainkat. Nem a dackorszak kellős közepén érdemes elkezdeni a szobatisztaságot. Az érzelmi érettség másik jele az, ha szeretné a nagy testvérét vagy a felnőtteket utánozni. Ha zavarja a pelus, ha szól, hogy pisilt vagy kakilt, ha érdeklődést mutat a vécé iránt. Erre másfél-kétéves kor körül általában már képes egy gyermek. Ha a felsorolt jelek közül valamelyikkel rendelkezik, és mi is rá tudunk hangolódni, van elég időnk, kínáljuk fel neki a pelenka elhagyását. Mondhatjuk úgy: „Szerintem pisilned kell, menjünk el a vécére/ a bilihez – javasolta. (Zenélő) bili, szűkítő, családi ülőke, kis piszoár, fellépő – számtalan eszközt hívhatunk segítségül. Használhatunk ismeretterjesztő könyveket is. Keressünk olyan eszközöket és pozíciót, ami helyspecifikusan a legjobb és a gyermeknek kényelmes. Ha igényli, legyünk mellette, amíg pisil, kakil. Kis játékot, olvasást engedhetünk, de nem cél és felnőttként sem jó szokás, ha valaki 5-10 percnél több időt tölt a vécén, mondta. Ha 5-10 perc után nem találunk semmit a biliben, akkor lépjünk tovább. Az erőltetés nem vezet eredményre, tette hozzá.