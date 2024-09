A korai időpontot a hőség miatt választottam. Szerettem volna néhány helyszínt azonosítani, fotókat készíteni a Száraz-tóról, a Pap taváról és a Bogártáról. Mielőtt azt gondolná valaki, hogy valahová a világ végére mentem, a hely itt van, Sárvárhoz és Szombathelyhez közel. A Haydnak nevezett terület nagyobbik része Ölbőhöz tartozik, a kisebbik Rábapatyhoz és Rábasömjénhez. Benczik Gyula barátommal korábban már jártam ott, ő hívta fel a figyelmemet az egyik 1334-es oklevélben szereplő Hayd földrajzi névre. Sokat segítettek a történeti és földrajzi tájékozódásban Pupp Csilla Ölbőről írt tanulmányai is.

A száraz tavak mélyedései az 1941-es katonai térképen is látszanak

Fenyér – vagyis füves puszta

No de mi az a Hayd, és miért fontos? A Hayd – Heide német szó, a legpontosabb magyar fordítása valószínűleg a fenyér. Ezt viszont nem mindenki érti, de közel áll hozzá a füves puszta kifejezés is. A fenyér nálunk a legtöbb esetben földrajzi tulajdonnév, de van, ahol köznévként használják – fenyéres terület. A németek erre azt mondják: Heidelandschaft. Fenyéresekkel a Nyugat-Dunántúlon is találkozunk, például a Fertőzugban, a Mosoni-síkon vagy Vas megyében Duka és Keléd határában.

A tájnak is van története

A tájnak is van története. A szakirodalomban több helyen azt olvashatjuk, hogy a fenyéreseké a jégkorszak végével kezdődött. Most annál a fejezetnél tartunk, amikor az ember kultúrtájjá alakítja át őket. Ez az időszak is több száz évet jelent. Térjünk vissza az ölbői határba! A régi Hayd ma már szántó, itt-ott egy-egy kisebb erdőfolttal. Tavakat sehol nem látunk, de ha jobban figyelünk, mégis mintha látszana valami. Egy idő után rájövünk, ott vagyunk, amit kerestünk. A Száraz-tó nagyon pontos kifejezés. Nincs vize, így szeptemberben a sekély mélyedés sem igazán érzékelhető.

Ahol a béka állítólag kuruttyol

A részletes topográfiai térképek a szintvonalakkal és az eséstüskékkel ezeket is mutatják, és körvonalaikat felfedezhetjük a műholdfelvételeken is. És hát aligha akad ember, aki ne dúdolná itt el magában a „száraz tónak nedves partján döglött béka kuruttyol” kezdetű dalocskát. A Bogártát Bogár-tónak is mondják, Ölbő és Rábapaty határán van, víz most itt sincs. Lefolyástalan terület, a mélyedés valószínűleg a szél munkájának eredményeként alakult ki több ezer év alatt. A száraz meder a napraforgótáblában több helyen is jól látható. Honnan a név? Talán onnan, hogy a szikkadó tavacskák fölött nagyon sok a bogár, a víz szinte bogárzik. Természetesen lehetnek más megoldások is. Az ölbei Hayd ma már nem füves puszta, hanem kultúrtáj. Ennek ellenére még maradtak olyan nyomok, amelyek a laikusok számára is láthatók. Szakemberek, botanikusok, geológusok valószínűleg jóval több ilyent találnának.