Így indítsuk szülőként stressz nélkül a tanévet

Igaz, hogy a csengő a gyerekeknek szól, de a szülőknek is stresszes és aggodalmakkal teli időszak lehet a tanévkezdés. Amellett, hogy igyekszünk képességeinkhez mérten támogatni gyermekünket ebben a komoly változásban, magunkért is tehetünk, saját lelki terheinken és szorongásunkon is csökkenthetünk. A Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda (EFI) a közösségi oldalon ad tanácsokat.

Nemcsak a gyerekeknek, hanem a szülőknek is változást és stresszt hozhat a tanévkezdés. A hétköznapi kihívások mellett a munkahelyi élet is visszaáll a régi kerékvágásba a szabadságok végével, ehhez pedig hozzájön az iskolakezdéssel járó szervezés, bevásárlás, és a gyermekünk kavargó érzelmeire való odafigyelés. Normális szülőként aggódni év elején a gyermekünk jólléte és iskolai teljesítménye miatt, de tehetünk azért, hogy ne legyen számunkra túlságosan stresszes ez az időszak, írja bejegyzésében az EFI. Tegyük félre az iskolával kapcsolatos konkrét elvárásainkat.

Fotó: Shutterstock Maradjunk nyugodtak vagy legalább tűnjünk annak – javasolják. Az aggodalmainkat, félelmeinket igyekezzünk nem kimutatni a gyermekünk előtt, törekedjünk a nyugalomra, mert bizony megérzik. Ha rossz élményeink vannak az iskolával kapcsolatban saját gyermekkorunkból, azokat se osszuk meg vele, nehogy félelmet váltson ki belőle. Csökkentsük az elvárásainkat! Tegyük félre az iskolával, iskolai keretrendszerrel, gyermekünk teljesítményével kapcsolatos konkrét elvárásainkat. Vegyünk részt az iskola életében! Ismerjük meg az iskolát, a tanárokat, a közösséget, a szülőtársakat, hogy jobban megérthessük, milyen gyermekünk környezete. Járjunk szülői értekezletre, és jegyezzünk fel minden információt, hogy elkerüljük a bizonytalanságot. Koncentráljunk a pozitívumokra! Vegyük végig, milyen előnyökkel jár, hogy gyermekünk iskolába jár: önállóbb lesz, sikereket él meg, közelebb kerülhet az álmaihoz, céljaihoz, és közösségben lehet. Keressünk sorstársakat! Találjunk olyan felnőtteket, szülőtársakat, akikkel megoszthatjuk az aggodalmainkat, problémáinkat ahelyett, hogy gyermekünket terhelnénk vele. Kezeljük a stresszt! Ha már elkerülhetetlen része az életnek, tanuljunk stresszkezelési technikákat, amelyekkel enyhíthetünk ezen. Amikor pedig úgy látjuk, hogy egyedül nem vagyunk képesek megküzdeni ezzel, vagy a gyermekünk mutat nagyon erős stresszt, szorongást, ne féljünk felkeresni egy szakembert.

