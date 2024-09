Siklós Gabriella hangsúlyozta, hogy nagyon hirtelen indult meg a Duna és a Lajta vízszintjének emelkedése, ez nagyrészt a Boris ciklonnak köszönhető, amely még az elmúlt napokban is jelentős mennyiségű csapadékot okozott, főleg a Duna ausztriai vízgyűjtő területein.

Az árvíz miatt Ausztria szerte számos utat zártak le. A vihar miatt fák dőltek ki, a vasúti közlekedés is akadozik. A lezárt utak listája IDE kattintva érhető el>>

A szóvivő ugyanakkor azt is kiemelte: a vízállás előrejelzését a folyamatosan változó időjárási helyzet mellett az is nehezítette, hogy például Ausztriában volt olyan mérőállomás, amely felmondta a szolgálatot és rossz adatokat közölt. Siklós Gabriella közlése szerint az árhullám hétfőn érkezett meg Magyarországra, a Szigetközben már az árvízzel szemben védekeznek, sok településen homokzsákokkal, és Kelet-Magyarországról is valamennyi vízügyi szakembert ebbe az országrészbe vezényeltek.

Jelenleg minden bevethető munkatársuk a Lajtánál és a Dunánál van - hangsúlyozta a szóvivő, megerősítve, hogy mindkét folyón a legmagasabb, harmadfokú készültség van érvényben. Hozzátette, hogy a következő napokban a Dunán gyakorlatilag mindig lesz valahol tetőzés, Nagybajcsnál csütörtökön napközben tetőzhet a folyó, Budapesten ezt szombatra várják, itt előreláthatólag 860 centiméter lesz a legmagasabb vízállás.

Siklós Gabriella a védekezéssel kapcsolatban beszámolt az úgynevezett szükségtározó esetleges megnyitásáról is.

Ismertetése szerint ilyen esetben az árvíz csúcsát próbálják - ahogy fogalmazott - "megskalpolni", kieresztik a vizet egy jó pillanatban egy nagyobb területre. Ezzel az eljárással adott esetben például Mosonmagyaróvárt kisebb árvízi károk érhetik, erről döntés kedden várható - mondta Siklós Gabriella.