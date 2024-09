Mindenki számára fontos, aki Bécsbe és onnan vonatozni szeretne - az ÖBB tájékoztatása szerint minden fontos Bécs és Bécs közötti vonatközlekedés zárva tart legalább a keddi üzemidő végéig:

A nyugati útvonalon a Railjetek nem közlekednek Bécs és Szent Valentin között. A Railjets Express nem közlekedik Bécs és Linz között.

a Keleti vasútvonal

és a Franz Josefs-Bahn is Ez érinti a helyi és távolsági közlekedést.

A déli vasútvonal továbbra is szünetel a Mürzzuschlag és Bécs közötti távolsági forgalom miatt. Bad Vöslau és Bécs Meidling között ismét járnak regionális vonatok. Ezen a szakaszon ismét közlekedik a gyorsvonat is.

Utazási figyelmeztetés van érvényben csütörtökig az ÖBB-nél. Azt kérik, ha lehetséges, halasszák el az utazásokat, és számítson vonattörlésre és késésre.

Sok más útvonal is szünetel az időjárás miatt:

Keleti vasút Bécs és Hegyeshalom között (H)

a Ferenc József-vasúton, annak teljes pályáján

a Tullnerfelderbahn, Tulln és Tullnerfeld között

a Gutensteinerbahn Gutenstein és Wöllersdorf között.

az Aspang és Friedberg közötti váltakozó vasút

Weissenbach-Neuhaus és Leobersdorf között

között Wr. Neustadt és Puchberg am Schneeberg

a Laaer Ostbahn Wolkersdorf és Mistelbach között

a Traisentalbahn St. Pölten főpályaudvara és Hainfeld között

Traisen és Schrambach között

Bécsen belül az U1-es kivételével minden metróvonalon vonalkimaradások vannak. Váltson át a Bim-re vagy a buszokra. A bécsi gyorsforgalmi vonalak, például az S45 és az S80 közlekednek.

A további lezárt utak listája IDE kattintva érhető el>>

Árvíz: Az elmúlt órákban több gát is átszakadt

A vasárnapi heves esőzések után az elmúlt órákban valamelyest enyhült az eső – az éjszaka továbbra is intenzív volt a katasztrófavédelem számára, és mára több száz embert sikerült kimenteni. A tűzoltóság fő hangsúlya továbbra is az emberek mentésén van. Az elmúlt órákban számos gát szakadt át, amelyek jelenleg a tűzoltóságot, a fegyveres erőket és az állami válságstábot is érintik - adta hírül az ORF.