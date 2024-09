Két év kihagyás után, újra főzésre, ínycsiklandozó mesterművek létrehozására hívják a zenekarokat, szervezőket, baráti társaságokat! Igazi AlteRába hangulatban, Eddy és Johnny remek zenéi mellett, karaoke is vár a bátrakra! A cél nem kevesebb, mint legalább négy db nagykerekű roller vásárlása és adományozása (ők ezt szeretnék). Kik, kinek? Fogyatékkal élő gyerekeknek, a Rum EGYMI-t támogató Csiga-biga alapítvány részére kerül majd átadásra. Egyes ételek már 14 órától fogyaszthatók; a készlet erejéig!

Ínycsiklandozó finomságok az AlteRábán

Fotó: VN/Gombos Kálmán

Íme az ínycsiklandozó kínálat:

AlteRába Fesztivál Team - Csülökpörkölt vajburgonyával

Holttér - egyedi körmendi specialitás

Négy D. Á. M. A.- Tárkonyos raguleves, ízes palacsinta

C.F.C. - szarvastokány

Sibi Mama és Kicsi Fia - pincepörkölt Sibi módra

Pala-Vera Carp Team - székelykáposzta

Viola csajok - csülkös babgulyás

Marci-gulyás a rollerekért - csülkös, bográcsos babgulyás

Zénó elektrik - vegán, laskagombás babgulyás

Felvidéki Faterok - vaddisznó pörkölt

Löncs SC - meglepetés

Kiegészítő programok is várnak a résztvevőkre. Délután kettőtől „Bringázz Körmend”, vagyis biciklitúra lesz, Körmend Város Önkormányzata szervezésében. A veterán autóbemutató is sokakat érdekelhet, mint ahogy a bringapálya használata és bemutatója is. Gondolnak a kicsikre is: Henett arcfestés és hennafestés is ad kellemes perceket. A rendezvény alatt büfé üzemel, melynek bevételéből szintén kerül a támogatásba. A visszaváltható PET palackokat is külön gyűjtik, a beváltott összegeket szintén a jótékony célra ajánlja fel a szervező. A rendezvényt a Szombathelyi Weking Egyesület együttműködésével valósítják meg.

Ha szeretnéd támogatni a rendezvényt, örömmel vesszük, ha eljössz és elfogyasztasz egy finom ételt! – írják a szervezők. A Jótékonysági főzés belépőmentes, részvételi díj a csapatokat sem terheli.