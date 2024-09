- Minden szempontból jól sikerült az elmúlt szombati családi nap – kezdte az értékelést Horváth Zoltán, Csepeg polgármestere. – Nagy öröm volt, hogy amikor közzétettük a segítő felhívást a helyi vállalkozók és a lakosság felé, hogy akár anyagiakban, vagy a munkájuk révén járuljanak hozzá a rendezvény sikeréhez, nem volt kérdés, mindenki hozzáteszi a magáét. Büszke vagyok arra is, hogy ezen a rendezvényen is megmutatkozott, mekkora erőt tudunk felmutatni. A felajánlások a daganatos betegségben szenvedő Balikó Mirtill számára gyűltek. Ételeket készítettek a csepregi polgárőrök, a Csepregi Kovászolók, a Kemence barátok köre, egyéni vállalkozó, valamint az októberben hivatalba lépő roma önkormányzat új elnöke, Sárai Renáta is. A fizetés becsületkassza rendszerben működött.

A családi nap fontos hagyománya a falültetés.

– Kellenek azok az alkalmak, ahol a szülők találkozhatnak egymással – folytatta a polgármester. – Erre volt jó a szombat délután, amikor megoszthatták egymással az anyaság, apaság örömeit, bánatait. Minden évben készülünk arra, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, őket számos játék várta. A Vas vármegyei önkormányzat jóvoltából tarthattuk meg a közlekedésbiztonsági napot.

A Malomkertben az idén született 27 baba tiszteletére 5 fát ültettek el. A facsemeték értük nőnek. A munkából nemcsak a felnőttek, hanem a nagyobb testvérek is kivették a részüket. A hatéves Horváth-Pomázi Boldizsárnak idén született kistestvére, a fiú nagy erővel segített betemetni Lili fáját.

A családi napon gondoltak azokra is, akik a csöngei tűz oltásában vettek részt. Domnánics Alajos önkormányzati képviselő szombaton este 200 adag vacsorát szállított le a tűzoltóknak.

A csepregiek jóvoltából Mirtill javára 750 ezer forint gyűlt össze.