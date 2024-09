Izgalmas történelmi részletek Szentgotthárd közterein

Fotó: Szendi Péter

A 19. század első felében egyre inkább megjelentek a kereskedők és iparosok. Ők folyamatos fejlődést és növekedést hoztak. Megváltozott a lakosság összetétele – és ezzel megváltozott a település (és annak szerkezete) is. Az itt élők kezdtek felfelé növekedni, azaz, emeletes házakat építeni – hiszen az alsó szint kellett a műhelynek vagy boltnak.

A séta immár a Zöldfa vendéglő környékén folytatódott. Itt az is kiderült, hogy már a középkorban is jellemző volt a települések szélén egy-egy vendéglátó hely, ahol pihenni, enni-inni lehetett. És megjött a vasút, majd az iparosodás, és megjelent az első várostervezés is. A polgárosodással járt az is, hogy új épületek (járásbíróság, takarékpénztár) is megjelentek, és kialakult már egy egységes, utcaképpel rendelkező rész is. Ez lett volna egy normális fejlődés – ha nem úgy alakul az ország történelme, ahogy aztán Trianon miatt alakult. Ott és akkor Szentgotthárd (is) elveszítette vonzáskörzetének közel felét.