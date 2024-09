Rozi és Petya a történet főszereplője, ők ketten olyan felnőttes dolgokat is kipróbálnak, mint a helyi művészteleptábor, csillagászati klub és a jáki templomi mise látogatása. Az olvasó egy olyan könyvet tarthat a kezében, amelyben az olvasás után szemügyre vehetjük, részesei lehetünk a leírtaknak. A Falumeséket a szerző már több eseményen is bemutatta a közönségnek. Mesekönyvei mellé, hogy még érdekesebbek legyenek, filcanyagból „mesepajtit”, mesezsákot, meseszívet és könyvjelzőt is készít, amelyekhez külön gyerekverseket is ír, és egy nyomtatott könyvjelzővel együtt adja át az olvasónak. Ezzel Németh Katalin gyerekkori álmát valósította meg.

Rozi és Petya története a kéttornyú templom falujában

Forrás: Németh Katalin

Idén sikerült elérnie azt is, hogy egy pesti zenekarnak ő írhatja a dalszövegeit. Igaz, a szerző már számtalan kudarcot megélt mint író, de még mindig úgy érzi: „ez az, aminek született”, hiszen amikor ír, olyan, mintha egy másik világ létezne körülötte. Neki és családjának is nagyon fontosak a mesék – ezt legnagyobb lánya is tanúsíthatja –, nem telik el nap náluk úgy, hogy este ne olvasnának az egyik kedvenc mesekönyvükből. Németh Katalin nem csak mesét ír, romantikus novelláit és verseit számos antológiában is megtalálhatjuk, írásait oklevelekkel is jutalmazták. Dolgozott már rádióban, sajtóban is, és – amint elmondta – akkor lenne a legboldogabb, ha a jövőben is hasonló területen töltené a mindennapjait.