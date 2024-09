Ötmillió forintos pályázati összegből szereztek be kéttornyos, mászókás csúszdát és egy egyensúlyfejlesztő krokodilt a váti játszótérre, emellett a már meglévő eszközöket önerőből felújították és ütéscsillapító kavicsra cserélték a korábbi homokos borítást a hinták alatt – tudtuk meg Pup Józseftől, Vát polgármesterétől, aki azt is elmondta: most már hagyományosan minden évben köszöntik az előző évben született újszülötteket, ez idén sem maradt el: három kisgyermek táblácskája került fel a korábbi évek babáié fölé az újszülöttek fáján.

- Váton annak idején helyi kezdeményezés indult az iskolai játszótér ügyében. Akkor kötöttünk polgármester úrral szövetséget annak érdekében, hogy a Kormány Magyar falu Programja révén fejleszteni fogjuk a helyi játszóteret, amit most már használhatnak a gyerekek. Mindez akkor történik, amikor elindult az óvodának a működése is Váton. ilyen korábban sose volt itt. Polgármester úr szokta mondani, hogy van jövője Vátnak. Az óvoda, a játszótér és legfőképpen az ezeket használó gyerekek bizonyítják ezt – fűzte hozzá Ágh Péter országgyűlési képviselő.