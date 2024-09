Hogy júniusban-júliusban, az Európa-bajnokság idején tízmillió futballszakértő országa lettünk, meg sem lepődtem. Hogy rá egy hónapra ugyanennyien értettek egy profi úszó olimpiai (nem) felkészüléséhez, megkongatta bennem azt a bizonyos harangot: a hiba a “mi” készülékünkben van. Amikor Milák Kristóf megnyerte a 100 méter pillangót, csak annyit mondtam: a helyében most sem nyilatkoznék. Hogy rá egy hónapra egy vármegyényi lakosságból tűzvédelmi szakember lesz, több mint ijesztő. Hol a helikopter? Miért most jött? Miért nem kettőt küldtek? - árasztották el az internetet kommentek százai, feltételezve rögtön a rosszat, a gonoszat. Hogy hol a hiba? József Attila sorai jutnak eszembe, egy picit másképp: rendezni végre saját dolgainkat, ez a mi munkánk; és nem is kevés.