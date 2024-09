Sokan még mindig úgy gondolják, hogy a kullancsok jelentette veszély csak időszakos, és a nyár végével a kullancsinváziónak is vége. Ez sajnos a klímaváltozásnak köszönhetően már rég nem igaz, immár egész évben érdemes védekezni ellenük, de főleg így ősszel. Most kezdődik ugyanis a második kullancs-hullám - figyelmeztet cikkében a Borsonline.

A kullancsinváziónak korán sincs vége, sőt, új hullám jön! Fotó: Fotoupro / Shutterstock

Rengeteg idén a kullancs

A meleg, száraz idő kifejezetten kedvezett a kullancsok szaporodásának, amik az elmúlt évek során egyre több helyen bukkannak fel- mondta korábban Kapiller Zoltán, a Magyar Kullancsszövetség elnöke az InfoRádióban. A magas füves, bozótos, susnyás területeken vagyunk a leginkább kitéve a kullancstámadásnak, azonban nem árt tudni, hogy városban, a parkokban és a kertekben is egyaránt veszélyben vagyunk.

Hogy hogy ősszel is támadnak a kullancsok?

A nyári forróságot a kullancsok rejtekhelyeken vagy a gazdaállataikon próbálták átvészelni, a kicsit hűvösebbé váló időjárás azonban újra aktivizálja őket. Ráadásul ilyenkor már az idei generációk is áldozatra várnak, így a kora őszi időszak elhozza az év második kullancsdömpingjét-olvasható az Ökológiai Kutatóközpont weboldalán.

Miért kell védekezni a kullancsok ellen?

Nem maga a csípése jelent gondot, hanem a nyálával terjesztett betegségek, amikből nagyon sok van és nemrég egy újabbat is felfedeztek a kutatók. Itthon leginkább két, súlyos idegrendszeri tüneteket okozó megbetegedés az, amitől tartani kell. Az egyik az FSME-vírus által okozott agyvelőgyulladás, a másik a Lyme-kór. Előbbi ellen van védőoltás, utóbbi ellen nincs sajnos.

Minél tovább van bennünk egy kullancs, annál nagyobb veszélyt jelent az egészségünre! Fotó: stylefoto24 / Shutterstock

Nemrég egy új, kullancsok által terjesztett vírusra bukkantak

Kínában felfedeztek egy új, kullancsok által terjesztett vírust, amitől kómába is eshetünk. A vírus neve Wetland (WELV), és a következőt érdemes tudni róla: gyakori tünetei a láz, szédülés, fejfájás, rossz közérzet, hátfájás, hányinger, hányás, hasmenés, egy betegnél pedig kómát is okozott, valamint sok betegnél szövetkárosodás és véralvadás jeleit is kimutatták. Arról egyenlőre nincs hír, hogy az európai kullancsok is hordoznák az új vírust.