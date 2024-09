Takács Rolandéknak telkük van az utcában – az idén feleségével ők vállalták a főzést: ötven adagnyi pincepörkölt készült bográcsban a szokásos helyszínen, a Deák utcai focipályánál. Szombat reggel kezdték az előkészületeket, kora délután sűrű szaftos, ízletes fogás várta az érkezőket, akik hűtőtáskában italokat és édes-sós sütiket vittek a beszélgetéshez. Habda Bálint pedig kenyeret ajánlott fel az alkalomra. Egy idő után zenegépet is állítottak fel a pálya szélén, az is hozzátett a jó hangulathoz.

Jókedv és pincepörkölt

Fotó: Tóth Katalin

Természetesen az idén is mindenki hozzájárult az alapanyagok megvásárlásához, illetve olyan családok is támogatták a rendezvényt, akik most nem tudtak eljönni, ez is mutatja az összetartást. A sátrat és a sörpadokat az önkormányzat biztosította. Az utca lakóin kívül meghívták a jelenlegi és a leendő városvezetőt, képviselőket is – ezt a fő szervező Horváth Péter árulta el. Jövőre veletek ugyanitt – az összejövetel után a Deák utcaiak így köszöntek el.