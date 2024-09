Néha a kerékpárosok mintha kamikaze-pilótának éreznék magukat, úgy közlekednek az utakon. Most Szombathelyen rögzített egy biciklist a kamera, aki úgy vágódott be jobbról, a bicikliútról a lámpánál elinduló autók mellé, mintha nem lenne holnap. Meg is lepődött az autó vezetője, aki már felkészült arra, hogy a biciklis az autó oldalának ütközik. Sokszor még fel is háborognak a biciklisek egy-egy hasonló manőver után, hogy miért dudál rájuk az autós, pedig joggal teszi, hiszen azon túl, hogy szabálytalan és veszélyes, a biciklist nem védi a kasztni, ha elütik, szinte biztos az akár súlyos sérülés. Ennek ellenére nap mint nap lehet találkozni például a Körmendi út - Szent Flórián körút kereszteződésében lévő körforgalomnál a forgalommal szemben tekerő, vagy az elsőbbségadás kötelező táblára fittyet hányó biciklisekkel, akik a saját testi épségüket teszik kockára azért, hogy ne kelljen meghúzni a fékkart, aztán majd csak lesz valami, csak megáll valahogy az autó vagy kikerüli őket. Vagy épp nincsenek tisztában azzal sem, hogy épp szabálytalankodtak? Könnyen megeshet...