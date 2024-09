Olvasónktól kaptunk egy fotót, miszerint a képen látható karácsonyözönnel találta szembe magát egy áruházban szeptember tizedik napján. Még csak most búcsúzunk el a nyártól, és alig tesszük el a strandcuccokat, a boltok kínálata szeptember elején emlékeztet: már "csak" 4 hónap és Karácsony! Sokan értetlenül állnak a jelenség előtt: miért kell ennyire előresietni az ünneppel? Miért úszik karácsonyi dekorációban számos üzlet? Mi történt azzal a romantikus várakozással, amikor november vége felé kezdjük érezni a karácsony szellemét? A kérdés sokakat megoszt, mi pedig megpróbáltuk kideríteni, mi áll a háttérben.

Egy szombathelyi üzlet tele karácsonyi dekorációval szeptember 10-én.

Fotó: Olvasó

Karácsonyi dekoráció ősz végén?

Talán ez az első gondolat, ami sokunk fejében megfogalmazódik, amikor szeptember elején először megpillantjuk a piros-fehér színekben pompázó díszeket. A jelenség azonban közel sem véletlen, és nem csak a bevásárlóközpontok időérzékét hibáztathatjuk érte. Az áruházak ugyanis az igényekre reagálnak – és a valóság az, hogy sokan már most elkezdik tervezni a karácsonyt.

Maczelka Márk, az egyik legnagyobb áruházlánc kommunikációs vezetője elmondta, van valós vásárlói igény a korai karácsonyra. "Természetesen létezik az a jelenség, amikor az ünnepi felkészülés az utolsó pillanatra marad, azonban a vásárlók meghatározó része tudatosan kezeli a nagyobb ünnepek költségeit és időben elkezdi a szükséges termékek beszerzését, akár az adott ünnep előtt hónapokkal korábban, hogy hozzájuthasson a legjobb ár-értékű termékekhez - fogalmazott a vezető. Azt is hozzátette, hogy nagy számú terméket kell kezelni ilyenkor és az érintett termékek eljuttatása a gyártás helyszínétől az áruházak polcáig több hetet igénybe vevő, összetett feladat, miközben a napi alapműködést is fenn kell tartania a láncoknak, ez is oka lehet a sietségnek.

Logisztika és konténervadászat

Egy másik áruházlánc kommunikációs csapata is osztja ezt a véleményt: szerintük az egyik fő ok az, hogy a termékek hatalmas mennyisége és a világ minden tájáról történő szállítása rengeteg időt vesz igénybe. A beszerzési folyamatok több hónappal előre elkezdődnek, hogy mire elérkezik a karácsonyi szezon, minden készleten legyen. És itt jön képbe a logisztika nehézsége: az elmúlt években a világjárvány, konténerhiány és szállítási útvonalak zavarai komoly hatást gyakoroltak az ellátási láncra, így a boltok igyekeznek biztosra menni, hogy minden időben a polcokra kerüljön.