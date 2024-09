Ma, szeptember 29-én ünnepli (immár 41 éve) a világ kávé imádó-függő része eme nemes nedűt. Nincsenek kevesen: a víz után a második legtöbbet fogyasztott ital világszerte. Hazánkban is sok fogy, bár a finnek napi öt(!) csészényi világrekordjától azért elmaradunk a 2,6 csészényi mennyiséggel. Hasonlatosan több más italhoz, ennek is saját (szerteágazó) területe, szokásai, sőt: kultúrája van. Elég, ha a több száz éve létező kávéházakra gondolunk – és az azokat megtöltő művészekre, társaságokra, szellemi körökre. Indult innen művészi stílus, vitasorozat, sőt, felkelés és szabadságharc is, ugye.

Kávé világnapja - Fotó: Gombos Kálmán

A kávé rövid története

A kávé története közismert: etióp pásztorfiú figyelt fel a kecskéire, akik egy piros bogyó rágása után mindig felélénkültek. Ebből vitt a közeli szerzeteseknek, akik főzetét elkezdték fogyasztani, és ez segített nekik az éjszakai imáknál, tevékenységeknél. Onnan aztán nem volt megállás, világszerte elterjedt. Apró érdekesség, hogy az ókori arab kultúrában a nők egyetlen okkal válhattak el férjüktől: ha az silány kávét készített! Hazánkba természetesen a százötven éves török uralom hozta be, első írásos említése Zrínyitől származik a Szigeti veszedelemben. És már 1714-ben volt magyar kávéház! A hatalmas népszerűség után gombamód terjedtek el, az egyesített Budapest már 166 kávézót számlált. Komoly visszaesést (ebben is) a kommunizmus hozott: bezárták, államosították őket. Ahol mégis működött, a valutahiány miatt igen szerény minőség jutott csak hazai csészékbe. Az elmúlt évtizedek aztán újbóli komoly fellendülést hoztak.

A cseresznye és fajtái

A kávé egy bogyós gyümölcs, zöldből szép pirosra vált, mire beérik. Nagyon hasonló a kinézete, mint a mi közismert cseresznyénké: színre, formára, méretre egyaránt. Általában így is hívják. Jellemzően ezer méter felett terem, imádja a sok napsütést, de az árnyékot és a bőséges csapadékot is. Szereti a vulkanikus talajt, és minél magasabbra ültetik a cserjéit, annál jobb. Afrika, valamint Közép- és Dél-Amerika sok országa termeszti, de közismert például az indiai „monszun” típus is, és akad más ázsiai térségben is komoly volumen.