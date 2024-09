Kávé világnapja

Akárcsak majd a kávégép esetében, itt is ajánlott alternatíva a használt darab, mert a fanatikusok egyfolytában fejlesztenek, kategóriát váltanak satöbbi. És vannak, akik felújítanak, tisztes módon: sokat spórolhatunk így. Aztán jön a harmadik legfontosabb, a fentebb kitárgyalt bab. Friss pörkölés, megfelelően pihentetve és tárolva (szelepes, simítózáras tasakban, a pörkölők általában így küldik), de van, aki adagonként fagyaszt… A bab határozza majd meg az őrlés finomságát és a csapolás idejét is: ez presszókávé esetén 25-30 másodperc. És igen! Eljutottunk végre a kávégéphez is. Tudjon 9 bar nyomással dolgozni, és azt tényleg tudja is! Elég sok 15, sőt, 20 bar feliratú marketing-vacak kering a piacon: kerüljük őket! Nem fog annyit tudni – és nem is kell, nem is szabad annyit. Kilenc kell, specialty esetén meg inkább csak nyolc bar.

Ha ezek után végre belekerült a kar (portafilter) szűrőjébe a megfelelő mennyiségű őrölt anyag (pontos mérleg is kell!), azt tömörítjük egy tamper segítségével, majd felhelyezzük a fejre, és… dobogó szívvel várjuk a Csodát. Ha kellően elborult kávérajongók vagyunk, akkor nem lefolyós, hanem naked-kart használunk: azaz, „meztelen”, ahol látszik a szűrő – és látszik a lefolyás. Ha valamit nem jól csináltunk, akkor össze-vissza folyik, ide-oda, még a csészén kívülre is. A lefolyós portafilter ezt megbocsátja, elrejti: „ápol és eltakar”. Viszont, ha minden jól ment, itt gyönyörű, egyetlen sugárba folyik össze a Szent Nedű. Nos: ez az „egérfarok”.

Zárszó helyett

Itt következhetne a következő fejezet: hosszú vagy rövid, cukorral vagy tejjel? És ha igen: Capuccino, Cortado, Flat White vagy a sokféle latte? De ennél jobban már nem kívánok visszaélni a Drága Olvasó türelmével. Aki szeretne jobban is elmélyedni a témában, jó szívvel ajánlom James Hoffmann barista világbajnok könyvét (idén jelent meg magyarul is), és/vagy a remek kávés fórumokat az interneten.

Napi három csészéig jók vagyunk, sőt! Kifejezetten egészséges: szív, vérnyomás, agy, mind örülni fog neki. Élénkít, frissít, feldob, stresszt old, depressziót csökkent. Három fölött egyéni, hogy „ki mit bír”. Egészségünkre!

