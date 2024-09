Kezdjük tehát a jó hírrel: tíz százalék kedvezmény jár minden szombathelyi lakcímkártyára Bükön! Nem véletlenül: a vármegyeszékhelyen bezártak a strandok. Viszont a hosszú, forró nyár után sem csillapodik a kánikula: az iskolások hőségriadóban kezdték meg az új tanévet. És nincs kilátás változásra sem: az előrejelzések továbbra is harminc fokokat jósolnak, legalább 10-12 napra vonatkozólag. Vajon a makacsul kitartó nyár melegét le tudjuk-e hűteni a friss habokban? Ennek jártunk utána körképünkben: vasi strandokat, fürdőket kérdeztünk meg, hosszabbítanak-e?

Kedvezménnyel kárpótolják Bükön a pórul járt szombathelyieket a bezárt strandok miatt

Fotó: Unger Tamás

Szeptember 15-ig szívesen látunk minden vendéget a Szentkút Fürdőbe – válaszolt megkeresésünkre Zágorhidi Czigány Ákos, a Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője. Az előrejelzések alapján a nyárias meleg szeptember első heteiben is kitart, így érdemes lesz a létesítménybe kilátogatni a fürdőzőknek. Közösségi oldalukon már megírták: az önkormányzat arra is kéri a látogatókat: vegyék figyelembe, hogy a délelőtti órákban iskolai úszásoktatás miatt a babapancsolót kivéve a medencék korlátozottan használhatók. Ezt a dátumot már májusban így tervezték be, amit rossz idő esetén kellett volna csak módosítani – mondta el Zágorhidi Czigány Ákos.

Az Őrség egyik gyöngyszeme, a Vadása-tó strandja is nyitva van még. Ezt Bolla Csaba üzemeltetőtől tudtuk meg, aki szintén a hőségre, remek strandidőre hivatkozott. Ez érvényes a strand büféjére is: ott is tudnak fogyasztani, enni-inni a vendégek. A kánikula tart, és még ezen a hétvégén is szép forgalomra számít. Tervei szerint csak most vasárnap, tehát szeptember nyolcadikán este zárnak.

A Szajki-tavak augusztus 25-én már bezárt, és nem is terveznek újra kinyitást – tudtuk meg Cséve Gábor üzemeltetőtől.

Ausztriában, Burgenlandban is megnéztük, nyitva tartanak-e a júliusi cikkünk kapcsán felkeresett fürdőhelyek. Nos: Rohoncon a tó áprilistól októberig nyitva van, olvasható a honlapon. Pinkaóvár (Burg) strandja pedig szeptember 30-ig, olvasható az interneten.

Mi a helyzet a vármegyeszékhelyen? Megkerestük a SZOVA NZRt-t ez ügyben. A vezérigazgató asszonytól, Kovács Cecíliától kapott válasz szerint idén itt már nem fürödhetünk: „A Tófürdő nyitvatartását nem tervezzük meghosszabbítani. Egy ilyen létesítmény esetében nem lehet ad hoc döntéseket hozni, arra előre fel kell készülni mind humán erőforrás, mind a fürdő üzemeltetéséhez szükséges eszközök és anyagok tekintetében.” A helyzet hasonló a Termálfürdő esetében is: szeptember másodikán teljes vízcsere kezdődött meg a medencékben – ezt már Dancsecs Csaba mondta el lapunk megkeresésére. Ezt évente kétszer kötelező elvégezni; a feltöltés és felmelegítés után az ötven méteres medence fog csak újra kinyitni, várhatólag szeptember 9-én, hétfőn délután kettőtől.