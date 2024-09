Mint megírtuk, tíz százalék kedvezmény jár minden szombathelyi lakcímkártyára Bükön. A döntés az után született meg, miután kiderült: szeptember első hetében nem nyitott ki a szombathelyi Tófürdő és Termálfürdő.

Kedvezmény a szombathelyieknek – Mennek is Bükfürdőre

Fotó: Cseh Gábor

Azóta eltelt három hét, megkérdeztük a fürdőtől, mit mutatnak a számok, szeptemberben mennyi pihenni vágyó érkezett Szombathelyről? Megtudtuk, több mint kétszázan váltottak kedvezményes jegyet szombathelyi lakcímkártyával, sőt, bérletet is, hiszen minden jegytípusra érvényes a kedvezmény. Ez nem azt mutatja persze, hogy minden szombathelyi „új” vendég, a visszatérő szombathelyi fürdőzők is kihasználják a kedvezményt. A legtöbben felnőtt napi jegyet váltottak és szép számmal érkeztek családok és nyugdíjasok is a 10 százalék kedvezménnyel.

A közleményben kiemelték, az őszt kezdő strandidőben már érvényes volt a kedvezmény, a szombathelyiek büki fürdőlátogatása azonban a hűvösebb idő beköszöntével sem csökkent.

Végezetül írták, ahogy az a strandszezon lecsengésével jellemző: kevesebb már a család és a diákok is inkább hétvégén jönnek, a külföldi turisták azonban továbbra is szép számmal pihennek Bükfürdőn, ahol a nyári heteket a gyógyvíz és a szauna szezonja váltja.