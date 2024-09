Nem is egyszerű nekiállni elmesélni, mennyi minden történt tegnap.

Reggel az első napi erdőtűz oltás után Csepreg Tartalékot elkezdtük alaposan kitakarítani, lemosni, szereket cserélni, tisztítani. Ezzel épp végeztünk volt, mikor hallottuk rádión, újra emelik a fokozatot, és már telefonon is szólt Műveletirányítás, hogy ki tudna menni.

Gyors szervező munka. Megyünk, Önkéntes Tűzoltó Egyesület Zsira 3 tagja is jön velünk.

Amit kiérkezve tapasztaltunk - mivel akkor még kevesebben, egy részen csak magunk voltunk - az keményebb volt az első napnál. Több helyen küzdöttünk a lángokkal, volt ahol 250 méter mélyen a szertől, aztán megfordult és feltámadt a szél.... az eseményeket hosszú lenne leírni beszéljenek a képek és videók...bár a hangot semmi nem adja vissza...

Ezen rész oltása közben/után szalmabála tűz oltásához irányították át Kőszeg és Csepreg egységét. Onnan Kőszeg váltásra, Csepreg további tegnapelőtt leégett területre indult tovább füstölések, izzások megszüntetéséhez egy zárt akácos, bokros területre. Mivel ránksötétedett, elfogyot vizünk is, területre a köcski és csornai bajtársak is megérkeztek, ezért elindultunk, volna váltásunkhoz, akik közben itthon is riasztást kaptak nem tudtak elindulni. Ekkor engedélyt kaptunk, hogy a területetet több egység mellett mi is elhagyjuk. Hazafelé beérve Csepregre újabb riasztást kaptunk Bükre, melyre Tartalékkal azonnal és a szertárban várakozó Csepreg I. és a váltás alatt létszámot kiegészítő Önkéntes Tűzoltó Egyesület Und tagjai is elindultak.

Téves jelzés volt, visszatértünk állomáshelyünkre, pár perc múlva Répcevis Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete is megérkezett szertárunkhoz, a tűz oltásában használt kölcsön adott szereinkkel. (Ők is nagyot mentek tegnap..)

Ma nap újra takarítás, szerkarbantartás.

Valószínűleg minden részt vevő tűzoltónak lesz pár sztorija, ami élete végéig mesélni fog ebből a két napból.

Köszönjük a környező települések önkéntes tűzoltóinak, hogy jöttek, vagy hogy ha kellett a csepregi egységet kiegészítve itthon védték a területet.