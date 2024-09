A gyermekvédelmet érintő jogszabálycsomag a jelzőrendszeri működésre vonatkozóan is tartalmaz módosításokat. A változás, ami a jelzőrendszeri tagokat fokozottabban érinti, szeptembertől lépett hatályba.

„Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 17. § (4a)- (4c) bekezdésében meghatározott, a gyermekek veszélyeztetettségével kapcsolatos kiemelt veszélyeztető okra utaló körülménnyel összefüggő kötelezettségét megszegi, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő” – ezzel az alcímmel egészül ki a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény. Fontos kiemelni azt is, hogy az intézkedés hatálya kiterjed az összes jelzőrendszeri tagra. (A jelzőrendszeri tagok közé tartoznak a közoktatási-köznevelési intézmények, orvosok, pszichológusok, szociális munkások, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság és maguk a 18 év feletti magyar állampolgárok is.)