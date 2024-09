Szakmai, illetve tagozati elismerésben részesült a napokban a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) Vas Vármegyei Területi Szervezetének két tagja: Szakonyi Eszter és Tóth Andrea a Markusovszky-kórház dolgozói. A MESZK minden évben ad át díjakat siófoki szakdolgozói kongresszusán. Az idei, sorban a 11. tanácskozáson Szakonyi Eszternek Tagozatért díjat, Tóth Andreának Szakmai díjat ítéltek oda.

Elöl Szabó Péterné, Tóth Andrea, Szakonyi Eszter és Altmajer Beáta

Fotó: VN/MESZK



Szakonyi Eszter méltatásában egyebek mellett elhangzott:

1997-ben általános ápoló, általános asszisztens, 2001-ben a Pécsi Tudományegyetemen diplomás ápoló végzettséget, 2002-ben intenzív betegellátó szakápoló képesítést, 2003-ban egyetemi okleveles ápolói diplomát, 2010-ben a sürgősségi szakápoló felsőfokú képesítést is szerzett.

2003. március 17-től dolgozik a Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban. Kezdetben diplomás ápolóként segítette az Intenzív Betegellátó Osztály működését, majd 2007-től részlegvezető ápolóként vesz részt a Sürgősségi Osztály működésében. Munkáját felelősségteljesen és lelkiismeretesen végzi, precíz és körültekintő. Szakmai felkészültsége kiemelkedő. A kollégákkal, az orvosokkal mindig tisztelettudó, a csapatösszetartásból és csapatépítő tevékenységekből sosem marad ki. A team munkában maximálisan ki tud teljesedni. A beteg számára mindig az első! Minden körülmények között empatikus és segítőkész.

Rendszeresen tart előadásokat szakdolgozói konferenciákon, illetve a Markusovszky-kórház által szervezett és akkreditált képzéseken.

A kórház Skill laborjának elindulásában kulcsfontosságú szerepe volt, és azóta is összefogó szerepű a labor működésében, beosztásában. Az elméleti és a gyakorlati képzésben, valamint a szakma népszerűsítésében is segítséget nyújt. Az OKFŐ által szervezett képzéseknél elméleti és gyakorlati oktatást is vállal.

Tóth Andrea a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Patológiai Osztályának elhivatott dolgozója 1989. július 7. óta. A diagnosztika területén dolgozik már 35 éve, tudja, hogy a betegellátás érdekében nélkülözhetetlen a precíz, pontos munkavégzés. Folyamatos igénye van a szakmai fejlődésre, több tanfolyamot elvégzett. Rendkívül igényes, munkáját magas színvonalon ellátó munkatárs, az új eljárások bevezetésénél aktívan közreműködik, rátermett, képes az új feladatokat befogadni. Tudományos üléseken többször vett részt, előadást is tartott. Jó szervező készséggel végzi mindennapi munkáját. Szakmaszeretete, pozitív életszemlélete, optimizmusa minden tevékenységében megnyilvánul. Segítő- és empátiás készsége példamutató, kapcsolata a munkatársaival építő jellegű. Részt vállal a duális képzésben tanulók, valamint az orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus képzésben részt vevő hallgatók gyakorlati oktatásában. Aktívan részt vesz minden olyan megmozduláson, rendezvényen ahol az egészségügyi hivatást tudja népszerűsíteni. A Vas Vármegyei MESZK meghatározó személyisége. 2015-től Szombathely és Környéke helyi szervezetének elnöki tisztségét tölti be.