Gyorsan telt, szinte elröpült

– A jogelőd Rumi Rajki István Általános Művelődési Központot fenntartó társulás 1982-ben Rum, Rábatöttös és Zsennye megállapodása alapján jött létre. A három önkormányzat kötött feladatellátási megállapodást a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulásával, így 2008. szeptember 1-től a kistérségi társulás volt az intézmény fenntartója. Igazgatói pályafutásom elején már érezhető volt, hogy súlyos gondokat okoz az alacsony gyermek és tanulólétszám. A kistérségi községek polgármesterei szakértői gárdát kértek fel, hogy készítsenek tervet, hogyan lehetne észszerűsíteni, gazdaságosabbá tenni az óvodák, iskolák működését. Négy kidolgozott megoldás közül három javaslatban valamelyik szomszédos iskola tagiskolájaként működhetett volna iskolánk 4, vagy legfeljebb 6 évfolyammal. A tanulmány azzal szembesített, hogy cselekedni kell. Alapvető volt, és a kezdetektől azon fáradoztunk, hogy színvonalas, jó hírű legyen az iskola, ami vonzza a gyermekeket a körzeten kívülről is. Akkoriban indultak be az uniós pályázatok. 2005-ben egy nyertes ESZA IKT-pályázat révén korszerűsíthettük iskolai informatikai eszközparkunkat: nyelvi labort, internetes hálózatot, valamint biztonsági – tűz- és vagyonvédelmi rendszert építettünk ki, mobileszközöket vettünk. A megyében az elsők között lett interaktív táblánk. Jutott forrás arra is, hogy az eszközök megfelelő környezetbe kerüljenek. Azóta tovább bővült interaktív táblákkal, digitális panelekkel a rendszerünk, de ezzel a pályázattal alapoztuk meg a jövőnket.

8 év alatt újabb hét uniós pályázatot nyertek el – László írta és menedzselte őket –, „ragyogó tantestülete” pedig partner volt a munkában. Azt mondja, örök hálával tartozik nekik, hogy elhitték, ez az egyetlen út a fejlődéshez, és vállalták a megvalósítással járó rengeteg többletmunkát. Nemcsak infrastrukturális felújítás – épületfelújítás, -bővítés, -korszerűsítés – történt, hanem szakmai fejlesztések is, s szellemiségében is megújult a tantestület, modernebb irányvonalat, a mai kornak megfelelő tanítási ritmust vettek fel. A pedagógusok kiemelkedően sok órányi képzést teljesítettek a kompetencia alapú oktatáshoz kapcsolódóan. Mindennek híre ment a környékén. Pályázati pénzből iskolabuszt is beszereztek.