A Kossuth-díjas költőről elnevezett Nagy Gáspár Emlékházban tárlatvezetést és közös versmondást is tartottak a Vasvári Játékszín tagjai (Bodó Anita és Tóth Zsanett), és a „Haza Szép” beszélgetés idemozdult Vasvárról.

- Sokan voltak rá kíváncsiak, jöttek Vasvárról, Zalaegerszegről, Nagytilajból, Csehimindszentről, Oszkóból, Szombathelyről, Döröskéről és még Győr-Moson-Sopron vármegyéből is – tudtuk meg Gergye Rezső, Bessenyei-díjas népművelőtől. - A beszélgetés szokásosan nyílt és őszinte légkörben zajlott, a Hitel folyóirat falon függő régi számainak társaságában.

A civil közösségek olyanok, mint a gyémántok

- A „közösségi lelkület” volt jelen; többen megfogalmazták, hogy a civil kisközösségek olyanok, mint a gyémántok és össze kell fogniuk és abból erősödik a haza. Szép és igaz gondolatok hangozottak el. Érdemes lenne az elmúlt 25 év több mint száz találkozója ötszáz vendégének a gondolatait megjeleníteni – fogalmazott Gergye Rezső.

Gergye Rezső azt is elmondta, hogy az esemény után még hosszan beszélgettek kis csoportokban a Kossuth-díjas költő szülőházában. Megerősítő példa volt ez a nap arra is, hogy egy civil csoport (a Vasvári Játékszín), a saját területén (színjátszás) túl miként tud összefogó erő lenni egy faluban, egy térségben. Tervezik a következő találkozást. Köszönetet mondtak a helyi plébánosnak, a kántornak, az önkormányzatoknak, a mostani és leendő vezetőknek. A bérbaltavári, nagytilaji és csehimindszenti polgármestereknek a Játékszín tagjai átadtak egy emléklapot virágcsokorral és megköszönték a több éves vagy évtizedes együttműködést és erősítették azt a gondolatot, hogy ezt követően is poszt nélkül kis számítanak rájuk.