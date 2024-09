A vépi általános iskola előtt magas oszlopon áll Szent Flórián vértanú szobra. Felirata szerint Gerencsér Örzsébet állíttatta, vagy inkább Gerencsér Örzsébet emlékére állíttatták 1868-ban.

Szent Flórián szobra a Rákóczi Ferenc utcában, az iskola előtt

Fotó: Tóth Katalin

A szobrász, aki készítette – a szombathelyi Raffensperger Ignác – többek között a szombathelyi Szentháromságszobor egyik kivitelezője is volt. Szent Flórián tisztelete nagyon régi időkre visszavezethető, hisz a tűzoltók védőszentjeként, a tűzvészek és árvizek megelőzésében a legfőbb védelmezőként fohászkodtak hozzá. Vépen is nagyon régtől – Szent Vendel mellett – az egyik legnagyobb és legfontosabb védőszent, amit az is mutat, hogy az egyházközség két fogadott körmenetét épp az ő tiszteletükre alapították, és tartják liturgikus ünnepükön a mai napig, mondja Dömötör Gábor alpolgármester.

– A szobor a maga több mint 150 évével nagyon megkopott, elöregedett és sajnos több sérülés is van rajta. Felújítását szeretnénk a közeljövőben elkezdeni, annál is inkább mivel településünk önkéntes tűzoltó egyesülete jövőre, 2025-ben ünnepeli alapításának 145. évfordulóját. A jubileumi megemlékezések sorába szeretnénk beilleszteni a felújított szobor ünnepélyes újraszentelését, megáldását is. A felújítás költségeihez – hasonlóan a főtéri Mária-szobor, illetve a Nepomuki Szent János szobor felújításához – szeretnénk kérni városunk lakóinak szíves hozzájárulását. Amennyiben tehetik, bármilyen szerény összeggel is, támogassák kezdeményezésünket, hiszen felemelő érzés, amikor őseink, nagyszüleink által létrehozott és a település képet meghatározó alkotásokat közadakozásból tudjuk méltóképpen megőrizni, fenntartani.

A korábbi évekhez hasonlóan most is az Értéktár Bizottság koordinálásával, a Vép Fejlődéséért Közalapítvány, valamint a Vép-Bozzai Önkéntes Tűzoltó Egyesület segítségével szeretnék a felújítást megvalósítani. A támogatásokat az alapítvány számlaszámára kérik. A felújítással ismét Módy Péter szobrászművészt és restaurátort bíznák meg, a megújított szobor felszentelését 2025. május 4-re, a vértanú szent ünnepére tervezik, tudtuk meg Dömötör Gábortól.