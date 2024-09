Akárcsak egy héttel korábban, most is a Máriaújfaluért Egyesület volt a közösség főszervezője, akikhez ezúttal a helyi Vöröskereszt, illetve Szentgotthárd Városrészi Önkormányzata is csatlakozott. Kilenckor már a Szentgotthárdi Fúvószenekar ébresztette a még lustálkodókat, majd fél tizenkettőtől szentmisét tartottak a nagy rendezvénysátorban – tudtuk meg Czotter András szervezőtől.

Közösség és családok Máriaújfaluban

Fotó: VN/Gombos Kálmán

Közösség: együtt lenni és szórakozni

Fél egykor aztán a közös ebéd erősítette az összetartozást, jó hangulatban. Közben a tombola-felajánlásoknak köszönhetően az izgalmas sorsolás is lezajlott, kellemes nyereményekkel. Két órától aztán szórakoztató és kulturális műsorok követték egymást, amiben részt vettek helyiek is. A sztárvendég Matyi és a Hegedűs volt: ők fél hattól léptek színpadra. A zenés-táncos mulatság pedig este héttől kezdődött, ahol a zalaegerszegi Roller szolgáltatta a talpalávalót.