A Dozmati Hagyomány- és Értékőrző Egyesület és az Együtt Dozmatért Egyesület szervezésében a helyi önkormányzat támogatásával rendezték meg a 4. Dozmati Ízőrzők Családi Napot, ahol Haller László atya tábori szentmisét követően megszentelte és felavatta a Dozmati Kultudvart és Pajtát. – Rendezvényeink sikerességét mi sem bizonyítja jobban, hogy ezen a rendezvényen is közel 250 fő vett részt. Ez vis - szaigazolást ad, hogy valamit jól csinálunk, és igenis kellenek ezek a közösségi rendezvények, amihez már nélkülözhetetlen volt a pajta – tudtuk meg Dankovics Norberttől. – A napunk főzéssel kezdődött, az üstben savanyú káposztás sertéspörkölt, birkapörkölt, tárkonyos vadraguleves és a kemencében kenyérlángos készült. Az ételeket a helyi Ízőrzők Főzőcsapata készítette el az egyesületek tagjaival együtt. A falubeliek süteménnyel és a főzéshez szükséges alapanyagokkal járultak hozzá a rendezvényünkhöz.

A szentmise után Galambos Bernadett és Bujtás Ervin interaktív zenés gyermekműsorával folytatódott a program. Majd a dozmati gyerekek néptáncbemutatója következett, felkészítőjük Horváthné Feiner Orsolya volt. Fellépett a Bucsui Rezedák Néptáncegyüttes és a Boglya Népzenei Együttes, majd „Pajta-koncert” volt NémethHindi Fatima és férje, Németh Ádám jóvoltából, aztán a Horváth Gipsy Band zenélt. A gyerekeket ugrálóvárral fogadták. – Célunk, hogy a pajtánk kultúrpajta legyen, találkozási helyszín, ahol kisgyermek és nyugdíjas, klasszikus zenét, színházat, népművészetet vagy akár a könnyűzenét kedvelő is megtalálja a helyét. Programjaink a helyi kulturális élet élénkítésére, a néphagyományok ápolására, a generációk közötti kapcsolat szorosabbra fűzésére irányulnak. Szeretnénk ismeretbővítő előadásokkal és kiállításokkal is bővíteni a kínálatunkat. Ezenkívül a helyi termékek készítőit, kézműveseket is szeretnénk a pajta szárnyai alá vonni – fogalmazott Dankovics Norbert, aki hagyományokból táplálkozó, erős kapcsolati hálót, közösséget, élhető külső-belső környezetet szeretne Dozmaton. – Szeretnénk csatlakozni a Kultúrpajta programsorozathoz, amely kiváló lehetőség munkánk kiteljesítéséhez – mondta a házigazda. – Az Őrségben a Kultúrpajta program jól működik, számunkra ez példaértékű, általa a pályázati lehetőségek is bővebbek, kön - nyebben elérhetők.