Ahogy korábbi beharangozónkban már megírtuk, Jákon Hömbölde Fesztivált tartottak (Kozsó is itt volt) – nem éppen fesztiválos időjárás közepette. Még így is sikeresnek mondható a rendezvény, hiszen a szerényebb délutáni érdeklődést aztán nagyszámú bulizó váltotta fel késő délután és este. Négykor azért érkeztek kicsik is, nem kevesen a Dottó kisvonat segítségével. Ők az Óriásmedve táncát nézték csodálkozó arccal, majd a nagyobbaknak a DemFer adott sikeres koncertet, Demjén kiváló dalaiból. Ezt követően lépett színpadra a Fell Good, majd pedig a Stagepass: mindkét csapat mindent megtett a jelenlévők jó hangulatáért.

Kozsó kápráztatott Jákon

Fotó: Szendi Péter

Kozsó és a többiek

Utána már Kozsóra és Sterbinszkyre meg is telt a rendezvénypajta a Novák Dezső Sport- és Szabadidőcentrumban. Remek volt a hangulat, és az előadók is nagyon jól érezték magukat. Úgy tűnik, a jáki és környékbeli közönség igazán szórakoztató zenei programot kapott. Ha kellemes idő lett volna, akkor jó eséllyel el sem lehetett volna férni a Pajtában – no de majd jövőre! A közelbe se engedik Borist…