Kedden és szerdán a Szombathelyi „Így tedd rá” programnak köszönhetően életre keltek a Vasvár Népfőiskolán a népi ünnepek dalai, táncai és játékai. A különleges képzésen 25-25 pedagógus vett részt, célja az volt, hogy közelebb hozzák hozzájuk a néphagyományokat és azok ünnepi szokásait - tudtuk meg a Vasvár Népfőiskola oldaláról.

A vasvári képzés résztvevői

Forrás: Vasvár Népfőiskola

A képzés során a tanárok megismerkedtek azokkal a népi szokásokkal és ünnepi alkalmakkal, amelyeket az iskolákban és óvodákban is felhasználhatnak, és amelyeket a különböző korosztályok számára is könnyen alkalmazhatnak. Emellett a program segítséget nyújtott abban is, hogyan lehet a modern oktatási módszerek mentén a leghatékonyabban átadni ezeket a hagyományokat. A résztvevők betekintést kaptak a népdalokba, népi játékokba, mozgásformákba, és a szokásokhoz kapcsolódó hagyományos gyakorlatokba is.

A program célja, hogy a pedagógusok friss, korszerű szemlélettel gazdagodva tudják átadni a gyerekeknek a magyar népi hagyományokat, és ezáltal életben tartsák ezeket az értékes kulturális kincseket.