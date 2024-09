Évről évre az Egyetemi Központ is sokkal több programot nyújt az érdeklődőknek, ez azt is jelenti, hogy egyre több kutatási terület van itt az SEK-en. Több programhoz előregisztráció kellett, az összes hely meglehetősen hamar betelt, ez alapján bízunk benne, hogy nagyon sokan rlátogatnak el hozzánk ma. Nem titkolt szándékunk az is a Kutatók Éjszakájával, hogy kinyissuk a fiatalság számára az egyetemet, hogy közelebbről megismerhessék a Savaria Egyetemi Központot,és minket válasszanak majd továbbtanulás során a későbbiekben – fogalmazott Lenkai Nóra, az ELTE Savaria Egyetemi Központ rektori biztosa.