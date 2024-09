Tóth Csaba festőművész Leonardo-kutatásait tartalmazó eddig megjelent három könyve (Isten és a világ - 2020, A mi Sziklás Madonnánk - 2022, Leonardo tanulmányok - 2023) közül, kettő már elfogyott a könyvpiacról.

Leonardo da Vinciművészetével foglalkozik a Vasszécsenyben élő Tóth Csaba festőművész

Fotó: VN-archív/Cseh Gábor

E könyveknek köszönhetően országos ismertségre tett szert a festőművész, amit az is bizonyít, hogy Leonardo életművével kapcsolatos előadásainak össznézettsége átlépte a tizenkétezret. Ennek következtében a 20. századi vasi képzőművészettel és a Vasvári Békeház Képzőművészeti Gyűjteményével kapcsolatos előadásait pedig több mint hatezren nézték meg. Tehát Leonardo-kutatásainak köszönhetően, minden második érdeklődő a vasi képzőművészetről is tájékozódott a világhálón, amire helyi kulturális életünk más területen még nem volt példa.

Leonardo Tóth Csaba kutatásainak egyik fő témája

Leonardo-kutatásainak egyes tanulmányai különböző folyóiratokban (Életünk, Kortárs, Magyar Művészet, Vasi Szemle) is megjelentek, és ez is közrejátszhatott e nézettségi adatokhoz. A művész utóbbi két önálló kiállítása megnyitóinak (A festészet folytatás – Szolnok,2023, Küldetés – Szombathely, 2024) hanganyaga is elérhető a világhálón, amiket közel háromezren hallgattak vissza eddig.