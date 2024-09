Beszámolt 2023/24-es nevelési évük munkájáról Pálma Kinga óvodavezető, a Hatos Ferenc Általános Iskola és AMI munkájáról Molnár Krisztina igazgató. Utóbbi a Tudás Fája Közalapítvány elnökeként tavalyi működésüket ismertette. Az annak idején értékmegőrzési, városfejlesztési céllal alapított Vép Fejlődéséért Közalapítvány tavaly 575 ezer forinttal zárta az évet – ez is napirenden szerepelt.

Utoljára ült össze a régi felállásban Vép és Bozzai képviselő-testülete.

Fotó: Tóth Katalin

Az adóztatásról szóló beszámolót Süléné Bánfalvi Eszter egészítette ki. Egyebek mellett elmondta: a tavalyi rekordösszegű iparűzésiadó-bevételt az idei is megközelítette, 137 millió forint érkezett be iparűzésiadó-előlegként május 31-ig. Az 1. félévben összesen 141,8 millió forint adóbevétel érkezett.

Tárgyalták a képviselők az első félév költségvetési eredményeit is. Kiderült: jól áll a vépi önkormányzat költségvetése – jelenleg 200 millió forint körüli tartalékuk van.

A cikluszáró ülésen Dömötör Gábor alpolgármester méltatta a két leköszönő képviselőt. Pados Róbertnél kiemelte a sok befektetett energiát, azt, hogy tájékozottsága, speciális tudása révén felhívta a figyelmet olyan szempontokra is, amelyek előre vittek egy-egy vépi ügyet. Számítanak a szakértelmére a jövőben is, tette hozzá.

Török Sándorról az alpolgármester elárulta: 34 éve képviselő, a rendszerváltás óta folyamatosan kiállt szűkebb és tágabb környezete érdekeiért. Igazi lokálpatrióta, a sportban is sokat tett városi, megyei szinten is, Vépen pedig segítette az önkormányzat, a település életét; ötleteivel, tapasztalatával lendített az ügyeken. Reális gondolkodására később is szükség lesz.

Mindkét testület megköszönte Kovács Péter munkáját. Dömötör Gábor úgy fogalmazott: realitással nyúlt mindenhez, kreatív, jó ötletekkel állt elő nemcsak műszaki, hanem kulturális téren is. Kerékpáron járta a várost, a főtéren polgármesteri padra várta a vépieket. A testületi üléseken – a hivatal munkatársainak is köszönhetően – jól kidolgozott előterjesztések várták a képviselőket, és a „nehéz ügyeknél” is mindig volt megoldási javaslata. Működött mellette a demokrácia. 0-24 órás polgármester volt – állította róla.