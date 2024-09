A római katolikus hívek az idei évet kegyelmi évnek tekintik a Szombathelyi Egyházmegyében, így a magyarlaki hívek is. Négy fiatalember mondott igent Isten meghívására: június 22-én szentelte őket pappá Székely János megyéspüspök. A magyarlaki hívek meghívták őket a helyi Szent Kereszt felmagasztalása templomba, hogy közösen mutassák be a vasárnapi szentmisét, és újmisés áldásban részesítsék őket. A szentmise időpontja: szeptember 22. délután 5 óra. A templomban megtekinthető a Brenner Jánost ábrázoló ólomüveg ablak is.

Magyarlaki meghívás: újmisés ünnepség

Fotó: VN/Gombos Kálmán

Magyarlaki hívek várják őket

Kérik, minél többen vegyenek részt ezen a szentmisén: bátorítsák hozzátartozóikat, barátaikat, szomszédaikat is a közös ünneplésre. E fiatal papok Isten és emberek szolgálatára szentelték életüket. „Tiszteljük meg őket azzal, hogy megtöltjük a magyarlaki templomot, ezzel az üzenettel is erősítve őket hitükben és kitartásukban” – írja meghívójában a Magyarlaki Római Katolikus Egyházközség képviselő-testülete.