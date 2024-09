Anna néni korához képest jó egészségben van, házi gondozó és a falugondnok, valamint a családja is napi szinten látogatja. Egyedül él, a közelmúltban temette el a hirtelen elhunyt fiát. Két lánya van. Unokák is keresik, látogatják, és segítik. Járókerettel, de aktívan közlekedik, kisétál az udvarra is. Mentálisan teljesen ép, sokat mesél a gyerekkoráról, fiatalkoráról, családjáról, rokonairól.

Látogatói a falu minden lakosa nevében gratuláltak neki ehhez a szép jubileumhoz; jó egészséget és Isten áldását kérték életére.