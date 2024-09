Károlyi Gyula, Magyarszecsőd első embere folytathatta volna tovább tevékenységét, ám így új választás kiírására lett szükség. Augusztusi lemondását követően a jelenlegi alpolgármester, Görbei Gábor vezeti addig a községet és intézi ügyes-bajos tennivalóit – mondta el dr. Horváth Mihály Ferenc helyi jegyző.

Magyarszecsőd: változás jön

A falut 18 éven át vezető Károlyi Gyulától megtudtuk: sajnálja, hogy ilyen gyors, hirtelen döntést kellett hoznia – de az élet néha hozhat ilyen helyzeteket. Most neki is fel kellett tennie a kérdést, önmagának, 68 évesen: hogyan tovább? Többek között – de nem kizárólag – egészségügyi okból is válaszút elé került, miközben megszületett kisunokája is. A község vezetésében kereken 30 éven át vette ki a részét: 12 évig mint képviselő, utána pedig Magyarszecsőd első embereként tette dolgát. Szerette ezt a tevékenységet, amire nem mint hatalomra, hanem szolgálatként tekintett. Visszatekintve köszönetet mond mind a hivatal, mind az önkormányzat dolgozóinak, a helyi civil szervezeteknek, és persze a lakosságnak is mindazokért, amit kapott tőlük segítségként ebben a három évtizedben.

Az új választást november 10-én tartják meg, ahol mindössze egyetlen szavazólapon fognak majd voksolni a település erre jogosult lakói. Az erre vonatkozó értesítést szeptember 20-ig megkapják, jelöltet állítani pedig október hetedikéig lehet.