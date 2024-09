Ahogy arról a múlt héten már beszámoltunk, az iskola egén viharfelhők gyülekeztek. Bizonytalanná vált a szombathelyi Apáczai Waldorf Iskola fennmaradása anyagi nehézségek miatt. „Gyakorlatilag oda jutottunk, hogy nem tudtuk kifizetni a 11-es Huszár úton található épületünk bérleti díját” – tudtuk meg Seres Istvántól, a fenntartó (Apáczai Iskoláért Egyesület) képviselőjétől. Most egy egészen váratlan helyről jött a meghökkentő megoldás!

Meghökkentő fordulat a szombathelyi Apáczai Waldorf-iskola ügyében

Forrás: Cseh Gábor

Meghökkentő részletek

Most Sárváry József, egy apuka érkezett megmentőként. Kislánya ebbe az iskolába jár, amit hamar megszerettek. Előtte korábbi lakhelyükön, Sopron környékén komoly gondjaik akadtak a helyi intézménnyel - számolt be lapunknak. Fizikai bántalmazásban részesítették a kislányt, amit megalázó hercehurca követett. Emiatt is távoztak onnan, és itt telepedtek le. A Waldorf iskola pedig befogadó és segítőkész volt, tehát érzékenyen érintette a rossz hír őt is. Ekkor döntötte le, hogy mint magánember, segíteni fog. Ezt közösségi oldalán is megjelentette azért, hogy elejét vegye a találgatásoknak. Hálás azért, hogy megteheti, és reméli, hogy ezzel az iskola jövője is egyenesbe kerül.