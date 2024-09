Ahogy korábban mi is megírtuk, a hétvégén várható rossz idő miatt elmarad néhány szabadtéri rendezvény Szombathelyen és környékén. Nem lesz megtartva szombaton a KISZ Lakótelepi Nap és az Oladi Őszköszöntő családi délután, de Lukácsháza és Gyöngyösfalu közös szüreti rendezvényét is október 12-re halasztják. Erre a hétvégére tervezték Jánosháza legnépszerűbb rendezvényét is, az Almafesztivált.

Remek hangulat egy korábbi Almafesztiválon

Forrás: Jánosháza weboldala

Kiss András polgármester megkeresésünkre elmondta: az Almafesztivált nem halasztják el, várnak mindenkit szeretettel az eredetileg meghirdetett szeptember 14-ei dátumon. Hozzátette, a rossz időjárás miatt két nagy sátorba költöztetik át a szabadtéri helyszínt, a színpadot is ott állítják fel. Várnak mindenkit a Rendezvénytéren, a részletes programot itt olvashatjuk el.