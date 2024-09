„Mert főzni bárki tud” – ez a jelmondatuk.

A vasárnapi alkalmon a vendégek kínálófalatokból fogyaszthattak. Szabó András séf (jobbról) a főzőtérben

Fotó: © Cseh Gábor

Miközben a konyhán partifalatok, a szabadban pedig grillkülönlegességek készültek a vasárnapi nyitórendezvényre, a főzőiskola tulajdonosát faggattuk. Gyöngyösi Gergelyről kiderült, hogy a profilbővítés szándékán kívül gasztronómiai szenvedélye hajtotta, amikor megálmodta és megvalósította a különleges helyszínt.

– Jelenleg 14 séffel tárgyalunk, akik kurzusokat tartanak majd nálunk októbertől. Van köztük zöld Michelin-csillaggal díjazott séf és olyan vasi séf is, aki nemzetközi konyhát visz. Azt szeretnénk, hogy élményeket és kiegészítő tudást szerezzenek a hozzánk érkezők. A hagyományoshoz képest a különlegesebb, egzotikusabb ízeket és textúrákat is megmutatjuk, akár úgy is, hogy az alapanyagok a hagyományosak. A felszerelésünk egyedülálló, vetekszik egy vendéglátóhelyével. Kevés főzőiskolában van például sokkolóhűtő, amely megőrzi az ételek és alapanyagok tápanyagtartalmát és ízét a hűtés után is. Innovatív konyhai eszközeink a Thermomixek és az ikonikus olasz Berkel szeletelőgép – hisszük, hogy a modern technológia is hozzátesz a főzés élményéhez. Várjuk az egyéni vendégeket, de csapatépítők helyszíne is lehet a főzőiskola, és felvettük a kapcsolatot a helyi, vendéglátói képzéssel foglalkozó iskolákkal és ugyanezt tervezzük az éttermek tulajdonosaival is az együttműködés szándékával – hallottuk tőle.

Gyöngyösi Gergely: „A Via Gusto olyan hely lett, amelynek személyisége van, köszönhetően a séfjeinknek is.”

Fotó: © Cseh Gábor

A teraszról nyíló kisebb helyiség önálló workshopok helyszíne lehet – ott lehet leülni és elfogyasztani a helyben készült ételeket. A tágas, világos, nagy főzőtérben a hat főzőállásos pultrendszer lehetővé teszi, hogy 6-12 fő vegyen részt egy alkalmon. Ottjártunkkor Szabó András, a szigligeti Villa Kabala séfje serénykedett: koktél jellegű ételek születtek a keze alatt, mint a farkassügér karfiollal, vadbrokkolival; a tapolcai lazacpisztráng tökfőzelékkel és kacsa mogyoróval, meggyel. A kertben Hencsey Roland, a körmendi MJUS mesterszakácsa grillcsodákat készített a barbecue és a grill konyha csúcstechnológiáját jelentő berendezéseken: klasszikus csevapot bárányból, sertésből és marhából, hozzá ajvárt és sült padlizsánt kínált; japán jakitorit (grillezett csirke-saslikot) umeboshi szósszal, azaz sós szilvamártással. Thai nyárssal és hamburgerrel is készült, természetesen saját hússal és bucival.