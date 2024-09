- Eddig kicsit ellenszelet éreztünk, nagyon rossz információk jelentek meg és ez nyilván megrémítette a családokat, páran ki is íratták a gyereküket, akik nem bírták az iskola helyzetével járó bizonytalanságot – közölte Seres István. Hozzátette azt is, hogy mindenki minden erejével az iskola megmentésén dolgozik, igyekeznek több szálon is megoldást találni és vannak olyanok, akik már most segítő kezet nyújtottak nekik.