Fontos a megfelelő hangnem megtalálása. Tükrözze a vállalati kultúrát. Például egy startup barátságosabb, kreatívabb nyelvet használhat, tegező formában, míg egy konzervatívabb multi nagyvállalat formálisabb hangnemet. Szintén lényeges a terjedelem. Ha túl rövid, és kevés benne az információ, akkor félő, hogy nem azok jelentkeznek, akiket szeretnénk. Ha túl hosszú és például egy unalmas munkaköri leírás szerepel benne, akkor pedig elriasztunk sokakat a pályázástól, írják.

Figyeljünk rá, hogy az álláshirdetés ne legyen diszkriminatív

A főbb rovatok a következők: mindenekelőtt kell egy figyelemfelkeltő cím. Legyen ott a pozíció megnevezése. Majd a vállalat bemutatkozása. Rövid leírás a cégről, annak küldetéséről, kultúrájáról és értékeiről. Találjuk meg célcsoportunknak a selling pointokat (ami elad bennünket). Emeljünk ki olyan egyedi tulajdonságokat, amelyek vonzóvá teszik a céget: például vonzó, közismert termékek, rugalmas munkakörnyezet, inspiráló iroda, nemzetközi karrierlehetőség. Megkérdezhetjük kollégáinkat is, ők miért szeretnek nálunk dolgozni – javasolják. Majd következzen a pozíció leírása, a feladatok, a munkarend (nem túl részletesen, de nem is túl tömören). Szerepeljen a pontos munkakör és feladatok, amiket az új munkatársnak el kell végeznie. Legyen mindez könnyen emészthető. Mintha egy tájékoztatón elmondanánk az érdeklődőknek, hogy milyen feladatokat kell ebben a munkakörben teljesíteni. Legyenek megjelölve a felelősségi körök, a munkarend, a munkaidő, hogyan néznek ki a munkanapok. Feltétlenül emeljük ki, ha van home office lehetőség és mennyi nap egy héten. Az Elvárások rovatban írjuk le a szükséges végzettséget, szakmai tapasztalatot, nyelvtudást és/vagy IT készségeket. Külön rovatban szerepeljenek az "elvárt" és az "előny" kategóriák (például "kötelező angol nyelvtudás, előny a német nyelvtudás". Szerintük nem érdemes túllőni az elvárásokat, mert akkor elképzelhető, hogy nem jön jelentkező. Az „Amit kínálunk” rovatban, ha megadható, írjuk le a bérezést, valamint a juttatásokat, bónuszokat, extra juttatásokat (pl. cafeteria, egészségbiztosítás). Lehetőségeket a szakmai fejlődésre és előrelépésre és írjunk a továbbképzésekről, tréningekről, amelyeket a vállalat biztosít. Ez a rovat csinál kedvet a pályázáshoz, ezért ne legyen szűkszavú az elvárásokkal és a feladatokkal összevetve. Nagy ereje van és sokkal többekhez eljut a hirdetés, ha megadjuk, mennyit lehet keresni (akár bérsávban). A "versenyképes bérezés" szófordulat viszont nem mozgat meg több embert, és azt se írjuk, hogy versenyképes, ha nem az. A Jelentkezési információknál tüntessük föl, hogyan és meddig lehet jelentkezni (e-mail-cím, határidő). Kérni lehet motivációs levelet, referenciaanyagokat is, ha szükséges. Figyeljünk rá, hogy ne legyen diszkriminatív az álláshirdetés: életkori, nemi, vallási, politikai kikötések nem szerepelhetnek benne (például az, hogy 30 év alatti jelöltet, női eladót keresünk.) Fontos szempont a helyesírás: nézessük át egy kollégánkkal, mielőtt publikáljuk. A nyelvtani hibák elriaszthatnak erre érzékeny pályázókat és a cégünkre sem vetnek jó fényt. Ha van egy fotó a csapatról és vagy a munkahelyről, akkor azt is belefűzhetjük, feldobja a hirdetést. Említsük meg azokat a kitüntetéseket, amelyeket a cég elnyert (vonzó, családbarát stb munkaadó). Ha nem érkezik megfelelő jelentkező, akkor bizonyos időközönként érdemes változtatni a szövegezésen. Egy-egy szó különbség, és más réteg adja be pályázatát.