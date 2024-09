Tökfesztivál 1 órája

Milyen tökös látnivalókat kínált az Alkotások sétánya? – sok-sok fotóval

Ahogy Őr Zoltán már a megnyitón is utalt rá, a Tökfesztivál évről évre hoz új ötleteket, innovációkat. Ezek aztán be is épülnek a következő rendezések során – így jön létre a „hólabda-effektus”.

Gombos Kálmán Gombos Kálmán

Forrás: Szendi Péter

Az idei évben az Alkotások sétánya mókás figurái örvendeztették meg az arra haladókat Őriszentpéter egyik főutcáján. És nagyon sokan megálltak és megcsodálták őket, hiszen a hatalmas parkolótól éppen erre vezetett az út a fesztivál központi részébe. Nézegessen sok-sok őszi hangulatú, tökös figurát!

Alkotások sétánya a Tökfesztiválon Fotók: Szendi Péter

