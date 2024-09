Reggel még cseperészett eső Körmenden, és félő volt, hogy semmi sem lesz az Ökocentrumba tervezett 6. Jótékonysági főzésből. A déli kezdésre aztán megemberelte magát az időjárás, és végül az előzetesen nevezett 11 csapat neki is állt a finomabbnál is finomabb ételek elkészítésének. Ráadásként egy 12. gárda is érkezett, ám ők nem a helyszínen serénykedtek, hanem már magukkal hozták a közel 10 féle, előre elkészített süteményüket.

- Tartottunk egy picit az időjárástól, de a hatalmas érdeklődés végül minden várakozásunkat felülmúlta. A főzésben valamennyi csapat alaposan kitett magáért, tényleg remek ételek készültek. A teljesség igénye nélkül a vegán, laskagombás babgulyást, a babos székelykáposztát, valamint a vaddisznó pörköltet tudnám kiemelni, talán a különlegességük végett is. Nem véletlen, hogy szinte minden el is fogyott a rendezvény végére. A pompás sütikből sem maradt egy morzsányi sem – összegezte a történéseket Hegedüs László főszervező. Hozzátette: a komoly sikerhez hozzájárultak a remek kiegészítő programok. Így például az önkormányzat által szervezett „Bringázz Körmend” akció, valamint a veterán autók bemutatója is. De az Eddy és Johnny által szolgáltatott zene is vonzotta a vendégeket, akik közül sokan a karaoke mikrofonja mögött is kipróbálták magukat.