Köszöntőjében Őr Zoltán polgármester úgy fogalmazott: a város újra ünnepel, hiszen 2005-ben egyszer már megújult az 1980-as években épült óvoda. Abban az évben, amikor Őriszentpéter elnyerte a városi címet. Azóta megújultak intézményhálózatuk fontos elemei, korszerűbbek lettek középületeik és egyéb fejlesztések is történtek. Köszönő szavai után beszélt a Széchenyi Terv Plusz programban megvalósult beruházás főbb műszaki paramétereiről: a tetőtől a padozatig minden megújult. Nem volt megfelelő a hőszigetelés: indokolt volt a homlokzati és padlásfödém hőszigetelése is. Nyílászárókat cseréltek, korszerűbb gépészeti megoldásokat alkalmaztak, fűtés-korszerűsítés, a villamos hálózat cseréje és a vizesblokkok megújítása is a beruházás részét képezte. Új álmennyezetet kapott az ebédlő és a zsibongórész is, valamint új fotovoltaikus rendszert telepítettek a tetőre. Teljes körű akadálymentesítés történt – mostanra akadálymentes mellékhelyiséggel is rendelkezik az intézmény. Valamint új játszóteret kaptak a kisgyermekek az ötvenfős óvodában és nyolcfős mini bölcsődében.