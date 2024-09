Schmera és Herczeg is melegítőben figyelte társaik bemelegítését, így sejthető volt, hogy ők nem lépnek pályára. A megnyitót követő második elődöntős találkozót Kountz nyitotta egy kettessel, majd Horvat emelt a gyűrűre egy triplát. A házigazda gyorsan visszavette a vezetést és roham léptekben növelte előnyét. A két csapat között hamar kiütközött a minőségbeli különbség, hamar elhúztak a Rába-partiak 10 ponttal, amit a negyed végére tovább növeltek. Pipiras pazarul kezdett, rögtön három triplával tette le névjegyét, de Kountz is szépen termelte a pontokat. Az első etap 33-19-cel zárult, ebből sejteni lehetett, hogy a szlovén élvonalbeli ellenfélnek nem lesz egyszerű dolga a továbbiakban, ha döntőbe akar jutni az emléktornán. A vendégek edzőjét rettenetesen felbőszítette csapata olykor kilátástalan, elképzelés nélküli játéka. Hazai részről viszont dicséretet éerdemelt a Körmend szigorú védekezése, ami gyakorlatilag az eredménytelen szlovén támadások alapját képezte. A második negyed közepén 43-25-öt mutatott az eredményjelző. Noha a játékrész elején akadt pár könnyelmű megmozdulás hazai oldalon, a Lasko nem nagyon tudta kihasználni ezeket sem. Minden vendég támadó lepattanóra nagy elánnal repültek a piros-feketék, és az esetek jelentős százalékában meg is szerezték azokat. Így gyorsított tempóban haladtunk a 20 pontos differencia felé, ami Gáspár harciasságának köszönhetően ki is alakult, aki a földön fekve szerzett labdát, majd Durázihoz passzolt, ő pedig szépen behúzta a gyűrűbe a labdát 3 perccel a nagyszünet előtt (51-30). Az utolsó másodpercekben sikerült valamicskét faragnia hátrányán a szlovén gárdának, így az első félidő 58-41-gyel zárult.